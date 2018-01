Betrug: Polizei stellt Verdächtige

Oldenburg Fahnder der Polizei Oldenburg konnten am Montag zwei Tatverdächtige bei einem Betrugsversuch vorläufig festnehmen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Männer bereits in der vergangenen Woche Kontakt zu einem 77-Jährigen aufgenommen. Sie sollen sich zunächst das Vertrauen des schwer an Demenz erkrankten Mannes erschlichen haben. Der Oldenburger hielt die beiden Tatverdächtigen schließlich für alte Bekannte und ließ sich überreden, ihnen Bargeld zu übergeben.

Am Montag gegen 12 Uhr erschien der Rentner dann bei einem Geldinstitut in Osternburg und bat um die Auszahlung von 22 000 Euro. Den Ermittlungen zufolge sollte das Geld für den behindertengerechten Umbau eines Fahrzeugs erforderlich sein, dass dem 77-Jährigen gehörte. Die Polizei stellte später jedoch fest, dass der Mann seit mehreren Jahren kein Fahrzeug mehr fahren darf.

Mitarbeiter des Geldinstitutes zahlten dem Rentner die Summe nicht aus, sondern alarmierten die Polizei. Mehrere Beamte postierten sich vor der Filiale des Geldinstitutes. Als der 77-Jährige das Gebäude verließ, sprach ihn einer der Männer an. Daraufhin griffen die Beamten zu und nahmen ihn sowie einen weiteren Tatverdächtigen, der sich in der Nähe in einem Fahrzeug versteckte, vorläufig fest. Es handelt sich um zwei 36 und 42 Jahre alte Männer.