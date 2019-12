Oldenburg Zu einem Betrugsversuch ist es am Freitag gegen 10.45 Uhr am Rigaer Weg in Oldenburg gekommen. Die Polizei erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen.

Ein unbekannter Mann hatte an der Wohnungstür eines 84-jährigen Oldenburgers geklingelt und sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgegeben. Der Mann erklärte dem Rentner, dass er dessen Bargeldbestände überprüfen müsse, da möglicherweise Falschgeld im Umlauf sei. Daraufhin händigte der 84-Jährige dem Unbekannten mehrere Scheine aus, die der angebliche Kriminalbeamte „auf Echtheit prüfte“.

Der Rentner wurde im Verlaufe des weiteren Gespräches jedoch misstrauisch. Als er schließlich ankündigte, die Polizei zu benachrichtigen, verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung. Der 84-Jährige erstattete Anzeige.

Gegenüber der richtigen Polizei beschrieb er den unbekannten Betrüger als etwa 35- bis 40-jährig, schlank und dunkelhaarig. Er soll mit schwarzem Blouson und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Auffällig sei eine lange Operationsnarbe gewesen, die sich von Schläfe bis Schläfe über den gesamten Kopf gezogen habe.

Hinweise zu dem unbekannten Täter werden unter Tel. (0441) 790-4115 entgegengenommen.