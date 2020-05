Betrunken im Auto unterwegs

Oldenburg Einen Wiederholungstäter erwischte die Polizei am frühen Sonntagmorgen während einer Trunkenheitsfahrt durch die Stadt: Bei einer Kontrolle an der Rosenstraße trafen die Beamten gegen 0.25 Uhr einen 21-Jähriger aus Achim, der mit seinem Auto, in dem sich zudem vier weitere Personen befanden, unterwegs war.

Bei dem Fahrer sei eine nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt worden, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Doch damit nicht genug, denn der Mann habe zum Zeitpunkt der Kontrolle auch keinen Führerschein vorweisen können. Denn den habe der Fahrer bereits am vorausgegangenen Wochenende verloren. Der Grund dafür sei laut Polizei ein ganz ähnlich gelagertes Delikt gewesen.

Dem 21-Jährigen wurde daraufhin Blut zur exakten Feststellung des Blutalkoholspiegels abgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten auch den Zündschlüssel für sein Auto sicher, da auch die vier Mitfahrer alkoholbedingt nicht mehr in der Lage gewesen seien, das Fahrzeug weiterzufahren.

