Oldenburg Der zweite Stadtfesttag ist aus Sicht der Polizei insgesamt ruhig verlaufen. Bei warmem und trockenem Wetter war das diesjährige Oldenburger Stadtfest auch am Freitag sehr gut besucht. Nach Angaben des Veranstalters waren etwa 120.000 Besucher zu verzeichnen. Stark frequentiert waren auch in diesem Jahr wieder die Bühnen am Rathausmarkt, im Abraham, in der Haarenstraße sowie in der Wallstraße. Viele Gäste pendelten zu den unterschiedlichen Bühnen und Verkaufsständen, sodass es in einigen Bereichen zu Engpässen kam.

Die überwiegende Anzahl der Besucher feierte laut Polizei friedlich und ausgelassen. Die Beamten nahmen insgesamt 23 Strafanzeigen auf: Körperverletzung (11), Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte (4), Sachbeschädigung (3), Sexueller Belästigung (2), Diebstahls (1), Beleidigung (1) und Verstoßes gegen das Waffengesetz (1). Außerdem sprach die Polizei sieben Platzverweise für den Innenstadtbereich aus.

Von der gemeinsamen Jugendstreife der Stadt Oldenburg und der Polizei wurden 120 Minderjährige alkoholisiert angetroffen. Davon waren laut Polizei „acht Jugendliche nicht mehr wegefähig und mussten von ihren Eltern abgeholt oder nach Hause gebracht werden“.

Vorbildlich haben sich die Autofahrer verhalten. Im Rahmen der auf dem Innenstadtring durchgeführten Verkehrskontrollen wurden keine alkoholisierten Fahrzeugführer festgestellt.