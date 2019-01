Oldenburg Bei Bodensondierungen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes ist am Montagvormittag ein Blindgänger entdeckt worden. Wie die Stadt Oldenburg am Nachmittag mitteilte, hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen die aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Fünf-Zentner-Bombe amerikanischer Bauart eingehend untersucht. Danach wurde entschieden, die Entschärfung noch am selben Tag durchzuführen. Der Fundort befindet sich auf dem früheren Militärareal zwischen dem Tanklager und dem Kino.

Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, dass in einem Radius von 1.000 Metern in Dietrichsfeld und Alexandersfeld evakuiert wird. Etwa 7300 Menschen müssen den Bereich verlassen, so die Stadt. Das betrifft unter anderem die Straßen Brookweg und deren Abzweigungen, Alexandersfeld sowie alle Straßen bis zur Stadtgrenze nach Metjendorf. Eine Sammelstelle für von der Evakuierung betroffene Menschen wird in der Mensa des Neuen Gymnasiums (Alexanderstraße 90) eingerichtet. Sie steht ab 18 Uhr zur Verfügung.

Ab circa 17.30 Uhr werden Lautsprecherfahrzeuge durch das Evakuierungsgebiet fahren. Etwa 100 bis 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Zentralem Außendienst der Stadtverwaltung werden gleichzeitig die Straßen durchgehen und zusätzlich die Evakuierung sicherstellen.

Ziel laut Stadt ist es, den zu evakuierenden Bereich bis 20 Uhr vollständig geräumt zu haben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird unmittelbar nach der Sicherheitsmeldung ab möglichst 20 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Wenn alles gut verläuft, soll die Entschärfung bis 21 Uhr vollzogen sein.

Die Alexanderstraße wird ebenfalls ab 18 Uhr voll gesperrt, die Busse der VWG werden umgeleitet. Betroffen sind auch die Grundschulen Alexandersfeld und Dietrichsfeld, die ebenso geräumt werden müssen wie die Kindergärten Sankt Christopherus (Brookweg), Eupener Straße und Schinkelstraße.

Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen können sich an das Servicecenter der Stadt (Telefon 0441/235-4500) wenden und einen Fahrdienst anfordern.

Im Zuge der Bauland-Vorbereitungen war bereits Anfang Juni 2016 eine amerikanische Fliegerbombe auf dem ehemaligen Fliegerhorst gefunden worden. Seinerzeit waren die Evakuierung des betroffenen Bereichs und die Entschärfung der Bombe reibungslos verlaufen.

Alle von der Evakuierung betroffenen Straßen: Alexandersfeld, Alexanderstraße, Am Alexanderhaus, Amsterdamer Ring, Aschhauser Weg, Banater Weg, Behrens-Ring, Berliner Straße, Birkenhof, Brookweg, Brüsseler Straße, Buchenhof, Bürgerbuschweg, Egerstraße, Eiffelstraße, Eupener Straße, Friedlandstraße, Glatzer Straße, Görlitzer Straße, Gristeder Straße, Gropiusstraße, Haager Straße, Hagelmannsweg, Haßforter Straße, Heideweg, Heidkamper Weg, Hofstraße, Hugo-Eckener-Straße, Kattowitzer Straße, Königsberger Straße, Kopenhagener Straße, Le-Corbusier-Straße, Leichtenburger Straße, Londoner Straße, Luxemburger Straße, Maienweg, Mansholter Straße, Mies-van-der-Rohe-Straße, Mittelweg, Osloer Straße, Pariser Straße, Rauhehorst, Rübezahlstraße, Schinkelstraße, Schlüterstraße, Schmälkamp, Semperstraße, Stockholmer Straße, Tautstraße, Tilsiter Straße, Tondernstraße, Torsholter Straße, Westersteder Straße, Wieferlsteder Straße, Wiener Straße, Züricher Straße