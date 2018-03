Oldenburg Noch immer arbeitet die Ermittlungsgruppe „Berg“ alle Hinweise auf den Messerstecher in der Bergstraße ab. Mehr als 50 sind davon aus der Bevölkerung bislang eingegangen.

Am 9. März, ein später Freitagabend, wurde in der Innenstadt ein 17-jähriger Oldenburger von einem nach wie vor unbekannten Täter niedergestochen. Während der Gesundheitszustand des jungen Mannes noch immer kritisch ist, gibt es nun offenbar mehrere ernster zu nehmende, weil sich deckende Hinweise auf einen kleineren Kreis an Tatverdächtigen. Auch sei bei der intensiven Absuche des Tatorts und umzu „etwas gefunden“ worden – wie es aus Polizeikreisen heißt –, das umfänglich analysiert und auch auf Fasern wie DNA überprüft werde. Eine abschließende Laborbewertung steht noch aus.

Zwischenzeitlich hatte Polizeipräsident Johann Kühme eine Belohnung von 5000 Euro für den entscheidenden Hinweis auf den Täter ausgesprochen.

Die genaue Täter- und Tatbeschreibung finden Sie hier.

Bei entsprechenden Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei unter Tel. 0441/7904115.