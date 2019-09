Oldenburg /Bremen Der seit dem 7. August vermisste 82-Jährige ist am Dienstagnachmittag tot aufgefunden worden. Der Leichnam lag auf einem Feld im niedersächsischen Stuhr, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Der Mann war in einer Pflegeeinrichtung in der Bremer Neustadt untergebracht und war dement und orientierungslos. Er war seit dem 7. August aus dem Pflegeheim in der Kornstraße in Bremen verschwunden. Die Polizei hatte in einem Fahndungsaufruf um Hinweise zum Aufenthaltsort des 82-Jährigen gebeten.