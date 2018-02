Oldenburg Der Abriss des Nordteils der Autobahnbrücke über die Alexanderstraße hat in der Nacht zu Samstag begonnen. Die NWZ beantwortet die wichtigsten Fragen.♠

Welche Straßen und

Bereiche sind gesperrt ?

In beide Richtungen gesperrt ist zum einen die Autobahn 293 zwischen dem Dreieck West und der Anschlussstelle Nadorst. Demzufolge stehen auch die Autobahnzu- und -abfahrten Bürgerfelde in beiden Fahrtrichtungen nicht zur Verfügung. Zudem ist die Alexanderstraße im Bereich der Brücke in beide Richtungen gesperrt. Die Geschäfte an der Alexanderstraße sind jedoch erreichbar – auch wenn bereits ab Pferdemarkt erste Absperrgitter stehen.

Wie lange dauern

die Sperrungen ?

Die betroffenen Straßen sind seit Freitagabend gesperrt. Die Landesbehörde für Straßenbau hat angekündigt, die Sperrung bis Montagmorgen, 4 Uhr, aufzuheben. Bei einem zügigeren Verlauf der Arbeiten könne der Verkehr schon früher wieder rollen.

Welche Umleitungenstehen zur Verfügung ?

Die Behörden haben umfangreiche Umleitungen ausgearbeitet.

• Der Verkehr auf Autobahn sollte den gesperrten Abschnitt weiträumig umfahren. Für die Alexanderstraße sind fünf Strecken als Umleitungen ausgewiesen (U1 bis U5). Autofahrer folgen – je nachdem aus welcher Richtung sie kommen der entsprechenden Beschilderung.• Die VWG hat für die Buslinien 302, 319, 329 und N36 Ersatzrouten ausgewiesen. Achtung: Die sechs Bushaltestellen Melkbrink, Frankenstraße, Schulweg, Brookweg, Feldstraße und Theodor-Pekol-Straße werden an diesem Wochenende nicht angefahren. Der Ersatzfahrplan findet sich auf der Homepage der VWG unter www.vwg.de. • Auch für Radfahrer und Fußgänger gibt es Umleitungen: Sie führen Richtung stadtauswärts über den Scheideweg, stadteinwärts über Babenend.

Insgesamt ist vor allem am Samstag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen vor allem auf der Nadorster- aber auch auf anderen Straßen in der Innenstadt zu rechnen.

Welche Arbeiten stehen am Wochenende an ?

Das Bauunternehmen reißt die nördliche Brückenhälfte ab. In den vergangenen Monaten wurde die südliche Hälfte abgerissen und neu gebaut. Der Verkehr läuft einstreifig in beide Richtungen über eine Brückenhälfte.