Oldenburg Die bereits im Januar angekündigte Vollsperrung der Autobahn 293 zwischen dem Autobahndreieck Oldenburg-West und der Anschlussstelle Oldenburg-Nadorst beginnt planmäßig an diesem Freitag. Das hat die Straßenbaubehörde am Dienstag angekündigt.

Für den Abbruch des zweiten Teilbauwerks – das heißt die nördlichen Hälfte der Autobahnbrücke – werde der Verkehr am Freitag ab 18 Uhr umgeleitet. Die Anschlussstelle Bürgerfelde (Auf- und Abfahrten in beiden Fahrtrichtungen) ist ebenfalls gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Montag, 26. Februar, gegen vier Uhr morgens andauern.

Gleichzeitig wird die Durchfahrt auf der Alexanderstraße für alle Verkehrsteilnehmer – auch für Radfahrer und Fußgänger – ab 23. Februar ab 18 Uhr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Bürgerfelder Straße und dem Schulweg. „Die Grundstücke der Anwohner/Gewerbebetriebe in diesem Abschnitt der Alexanderstraße können durchgängig erreicht werden“, betont die Behörde.

Ebenfalls betroffen: Die Auffahrt der Anschlussstelle Bürgerfelde in Fahrtrichtung Brake (auf der Alexanderstraße stadtauswärts fahrend) werde entgegen der Ankündigung im Januar ebenfalls gesperrt, kündigt die Behörde an. Der Grund: In diesem Bereich werden Arbeiten an der Steilböschung des neuen Brückenbauwerks durchgeführt. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen seien, werde die Auffahrt in Richtung Brake vorzeitig für den Verkehr freigegeben. Sowohl für den Verkehr auf der Autobahn als auch auf der Alexanderstraße sind detaillierte Umleitungen ausgeschildert. Die Brücke über die Alexanderstraße wird bis 2019 komplett erneuert. Der südliche Teil wurde bereits neu gebaut. Nun folgt der nördliche Teil.