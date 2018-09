Oldenburg Vor einem Mehrfamilienhaus an der Münnichstraße ist es am späten Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 41-jähriger tunesischer Staatsangehöriger schwer verletzt wurde. Ein weiterer Tunesier im Alter von 45 Jahren wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Tat ereignete sich gegen 23 Uhr auf dem Grundstück vor dem Haus. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte sich der 45-Jährige vor seiner Wohnung an der Münnichstraße aufgehalten. Drei bislang unbekannte Männer stoppten mit einem Auto vor dem Haus. Sie verlangten, den 41-Jährigen zu sprechen. Der 45-Jährige ging daraufhin ins Haus und bat seinen Bekannten, nach draußen zu kommen.

Dort entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 41-Jährige festgehalten und mehrfach mit einer Axt geschlagen wurde. Er erlitt dabei schwere Schnittverletzungen am Arm und an der Hand. Der 45-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Pfefferspray besprüht.

Die unbekannten Täter verließen nach der Auseinandersetzung mit ihrem Auto den Tatort. Die beiden Verletzten begaben sich zu Fuß ins Krankenhaus. Von dort aus wurde schließlich die Polizei benachrichtigt, die die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen hat.