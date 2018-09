Oldenburg Einen Tag nach einem brutalen Angriff mit einer Axt auf einen 41 Jahre alten Tunesier hat die Polizei noch keine Hinweise auf die Täter und den Tathintergrund. Es wird vermutet, dass sich Täter und Opfer kannten. Ein weiterer Tunesier (45) war leicht verletzt worden.

Ereignet hatte sich die Tat am Sonntagabend gegen 23 Uhr. Nach Ermittlungen der Polizei hatte sich der 45-Jährige vor seiner Wohnung an der Münnichstraße aufgehalten. Drei nicht bekannte Männer hielten mit einem Fahrzeug vor dem Haus an und verlangten, den 41-Jährigen zu sprechen, der sich im Haus aufhielt. Der 45-Jährige ging ins Haus und bat seinen Bekannten, nach draußen zu kommen. Dort entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 41-Jährige festgehalten und mehrfach mit einer Axt geschlagen wurde. Er erlitt schwere Schnittverletzungen am Arm und an der Hand. Der 45-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Pfefferspray besprüht. Die Täter verließen nach der Auseinandersetzung mit ihrem Pkw den Tatort.

Wer die Täter waren und worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. „Einen fremdenfeindlichen Hintergrund können wir aber jetzt schon ganz klar ausschließen“, sagt Polizeisprecher Stephan Klatte. Die Polizei erhofft sich vor allem von den Aussagen der beiden Opfer Hinweise zu den Hintergründen der Tat. Bislang konnten sie noch nicht vernommen werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass mindestens einer der beiden Tunesier die Angreifer kannte. „Der Tathergang lässt die Vermutung zu, dass die beiden keine Zufallsopfer sind“, so Klatte. „Sie selbst hatten offenbar nicht die Absicht, die Tat der Polizei zu melden.“ Die beiden Verletzten begaben sich zu Fuß ins Krankenhaus, das den gesetzlichen Vorschriften folgend die Polizei benachrichtigte. Die Verletzungen des 41-Jährigen mussten im Krankenhaus genäht werden, Lebensgefahr besteht aber nach Angaben der Polizei nicht.