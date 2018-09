Oldenburg Auf dem Heimweg vom Kramermarkt ist ein 19-jähriger Oldenburger Opfer eines Raubes geworden, teilt die Polizei mit. Seinen Angaben zufolge ist er in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr über den Fuß- und Radweg an der Weser-Ems-Halle entlang zur BBS 3 gegangen, um dort zur Bushaltestelle zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine etwa fünfköpfige Gruppe entgegen, die offenbar deutlich alkoholisiert war.

Da der 19-Jährige Angst vor einer Auseinandersetzung hatte, wollte er sich wieder Richtung Weser-Ems-Halle begeben. Jedoch hörte er, dass die Gruppe sich ihm schnell näherte. Als er sich umdrehte, um nachzuschauen, bekam er bereits einen Tritt gegen seinen Körper. Er fiel zu Boden. Es folgten weitere Tritte gegen Körper und Kopf, den er mit seinen Oberarmen zu schützen versuchte.

Die bisher unbekannten Täter versuchten schließlich, ihrem Opfer die Jacke auszuziehen. Der 19-Jährige ließ das zu – in der Hoffnung, dass sie ihn dann in Ruhe lassen. Anschließend lief die Gruppe weiter in Richtung der Halle. Der 19-Jährige wurde bei dem Angriff leicht im Gesicht und an den Armen verletzt. Aus der Jacke, die später wieder aufgefunden wurde, wurde ein iPhone 7 in Gold gestohlen, teilt die Polizei mit.

Beschrieben werden die Angreifer lediglich mit dunkler Bekleidung, einer hat jedoch einen weißen Pullover getragen. Das Opfer schätzt die Gruppe vom Alter her zwischen 18 und 23 Jahren. Wer Angaben zu einer entsprechenden Gruppe machen kann, melde sich bitte bei der Polizei unter Tel. (0441) 790-4115.