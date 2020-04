Corona-Krise: Polizei ahndet nur wenige Verstöße in Oldenburg

Oldenburg Die Polizei Oldenburg hat auch am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen nur wenige Verstöße gegen die derzeit geltende Rechtsverordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte festgestellt. In sechs Fällen leiteten die Beamten gegen die angetroffenen Personen Ermittlungen wegen entsprechender Ordnungswidrigkeiten ein.

Meistens handelte es sich dabei um kleinere Personengruppen, die im Stadtgebiet angetroffen worden sind. Gegen 18.30 Uhr stellten die Beamten acht Erwachsene und Jugendliche fest, die sich gemeinsam auf dem Spielplatz der Paulus-Schule an der Margaretenstraße aufhielten. In der Nacht zum heutigen Montag (0.30 Uhr) fiel den Beamten am Ufer des Flötenteichs eine weitere Gruppe mit mindestens sechs Personen auf. Die Polizei nahm die Personalien auf und erteilte Platzverweise.

Stephan Klatte, Pressesprecher der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland teilte auf Anfrage zudem mit, dass „auch das Beschwerdeverhalten der Bürgerinnen und Bürger sehr zurückhaltend ist“. Die Polizei erhalte wenige Hinweise von Anrufern über Fehlverhalten in Bezug auf das Kontaktverbot, so dass sie auch jedem Hinweis nachgehen können. Eine Priorisierung der Einsatzabarbeitung sei derzeit nicht erforderlich.

„Hin und wieder erreichen uns Hinweise in den sozialen Netzwerken“, so Klatte weiter. „Da wir grundsätzlich weder auf unserem Twitter- noch auf dem Instagram-Kanal Anzeigen und Hinweise entgegen nehmen, verweisen wir dann jeweils auf die Online-Wache der Polizei Niedersachsen oder die telefonische Erreichbarkeit der zuständigen Dienststelle.“

Noch keine Angaben kann die Polizei derzeit darüber machen, ob sich die Zahl der Betrugs- oder Einbruchsdelikte in der Corona-Krise verändert hat. „Derzeit können wir noch keine nennenswerte Veränderung feststellen“, sagte Klatte. Allerdings sei bei derartigen Deliktszahlen immer „eine gewisse Dynamik zu beobachten“. Daher ließen sich in diesem Zusammenhang noch keine aussagekräftigen Entwicklungen beschreiben.