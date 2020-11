Corona: Kurve steigt leicht an

Oldenburg Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz (mit dem Coronavirus Infizierte pro 100 000 Einwohner) ist in Oldenburg über das Wochenende wieder leicht gestiegen. • Sieben-Tage-Inzidenz: Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 65,7 (Stand vom 29. November). Das ist etwas höher als der Wert von Freitag (61,5). • Zahl der Infizierten: Zur Zahl der Erkrankten gab es bis Sonntagabend keine neuen Zahlen. Auf der Internetseite der Stadt wurden weiter 135 Personen (Stand: 27. November) aufgeführt. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten Oldenburger beträgt laut Land 1095 und damit 22 mehr als am Vortag (Stand: 29. November). • Verstorbene: Unverändert ist – auch nach Angaben des Landesgesundheitsamt – die Zahl der Verstorbenen: Fünf Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

