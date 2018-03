Oldenburg /Delmenhorst Schwere Unfälle mit Fußgängern haben sich am Donnerstagabend in Oldenburg und Delmenhorst ereignet. In der Hundsmühler Straße in Oldenburg wollte ein 77 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr in Höhe der Einmündung Sodenstich die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, mit dem ein 20-Jähriger stadtauswärts fuhr.

Der 77-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei am Freitagmorgen.

Der Autofahrer gab an, dass die sogenannte Bedarfsampel nicht eingeschaltet gewesen sein. Das Unfallopfer konnte wegen seiner Verletzungen noch nicht befragt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hergang geben können, um Auskunft unter 790-4115.

14-Jähriger in Delmenhorst verunglückt

Auch in Delmenhorst kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall mit einem Fußgänger. Ein 14-Jähriger wurde schwer verletzt, als er um 20.26 Uhr die Bremer Straße in Höhe Hamburger Weg überqueren wollte. Nach Polizeiangaben lief er unmittelbar vor dem herannahenden Auto ein 28-Jährigen auf die Fahrbahn. Der Junge wurde nach Oldenburg in ein Krankenhaus gebracht.