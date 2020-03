Der Tag Kompakt Im Video: Junger Mann stirbt bei Unfall in Friesland

Oldenburg Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 210 in Schortens (Landkreis Friesland) gestorben, gut einen Monat nach dem Unfall eines Schwertransports im Emsland wird ein 200 Tonnen schwerer Gastank am Sonntag abtransportiert. Und nach dem Tod von zwölf Menschen durch das Coronavirus in einem Wolfsburger Pflegeheim hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erneut alle Bürger zu Vorsicht gemahnt. Das sind die Themen in unseren Nordwest News.