Oldenburg Als der Mitarbeiter eines Wettbüros an der Alexanderstraße am Dienstagabend die Eingangstür abschloss, wurde er beraubt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tag gegen 22.20 Uhr, erbeutet wurde eine Tasche mit Bargeld.

Das Opfer ist ein 53-jähriger Angestellter eines Wettbüros, der gerade dabei war, nach Geschäftsschluss die Eingangstür abzuschließen und sich auf den Heimweg zu machen. Ein unbekannter Mann trat in diesem Moment aus Richtung Gertrudenstraße kommend an den 53-Jährigen heran und riss ihm eine Fahrradtasche, unter anderem mit Bargeld, aus der Hand. Anschließend flüchtete der Unbekannte in die Weskampstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der sich sieben Streifenwagen beteiligten, verlief ergebnislos.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen und schlanken Mann mit Dreitagebart gehandelt haben. Bekleidet war der Unbekannte nach Zeugenangaben mit dunkler Hose sowie grauem Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet; Zeugenhinweise zur Tat oder zu einem möglichen Täter werden unter Telefon 0441/790-4115 entgegengenommen.