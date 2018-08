Oldenburg Ein 17-jähriger mutmaßlicher Dieb hat am Mittwoch in einem Oldenburger Geschäft einen Ladendetektiv bedroht und bei einer Rangelei verletzt. Zuvor soll der 63-jährige Detektiv den Jugendlichen dabei beobachtet haben, wie er im Geschäft am Stubbenweg eine Packung Kopfhörer in die Tasche steckte, teilt die Polizei am Freitag mit.

Zur Auseinandersetzung kam es, nachdem der 17-Jährige an der Kasse lediglich eine Getränkedose bezahlen wollte und der Detektiv ihn daraufhin ansprach. Der Jugendlich soll dann dem 63-Jährigen mit der Faust gedroht haben. Als der Mitarbeiter den Jugendlichen festhielt, versuchte dieser immer wieder, sich loszureißen und wegzulaufen. Bei der anschließenden Rangelei stürzte der 63-Jährige und verletzte sich, teilt die Polizei weiter mit.

Der 17-Jährige rannte aus dem Markt, konnte aber von zwei Kunden auf dem Parkplatz gestellt und ins Geschäft zurückgebracht werden. Mitarbeiter des Geschäftes benachrichtigten die Polizei, die die Ermittlungen gegen den Oldenburger aufgenommen hat.