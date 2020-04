Diebstahlserie In Oldenburg: Roller sind bei Dieben begehrt

Oldenburg In den vergangenen Tagen wurden im Stadtgebiet zwei weitere Rollerdiebstähle sowie eine Versuchstat angezeigt. Bereits während des Osterwochenendes hatte die Polizei mehrere Diebstähle von Kleinkrafträdern verzeichnet.

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem Unterstand an der Robert-Koch-Straße einen Roller der Marke „Rex“. In der Zeit zwischen Montag- und Dienstagabend brachen Täter vor einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Krüger-Straße das Lenkradschloss eines weiteren Motorrollers auf und flüchteten mit dem Fahrzeug.

In der Käthe-Kollwitz-Straße misslang der Diebstahl eines Rollers. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstag, 17.30 Uhr, trugen offenbar mehrere Täter einen Roller zunächst einige Hundert Meter vom Tatort weg und versuchten dort, das Lenkradschloss aufzubrechen. Das beschädigte Kraftrad ließen die Unbekannten vor Ort zurück.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 0441/7904115.