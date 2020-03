Doppelter Erfolg gegen Diebe

Oldenburg Das ist kurios: Auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung eines mutmaßlichen Taschendiebs nahmen Bundespolizisten gestern einen weiteren Ladendieb auf frischer Tat fest.

Vergangenen Sonntag haben Bundespolizisten einen Taschendieb festgenommen, der gerade einer 66-Jährigen ihre Handtasche am Oldenburger Bahnhof stehlen wollte. Durch ein beschleunigtes Verfahren landete der mutmaßliche Taschendieb bereits am Donnerstag vor Gericht. Auf dem Weg dorthin trafen die Bundespolizisten auf einen amtsbekannten Ladendieb, der sich offensichtlich in der Oldenburger Innenstadt nach einer für ihn günstigen Gelegenheit umsah. Sie folgten dem Mann und konnten ihn in einem Kaufhaus beim Diebstahl von hochwertigen Parfums auf frischer Tat festnehmen. Die Verhandlung des ersten Diebs endete mit einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung.