Oldenburg Gleich zweimal ist die Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt, nachdem es in Geschäften im Stadtgebiet zu Diebstählen gekommen war:

In einem Lebensmitteldiscounter an der Alexanderstraße hatten Mitarbeiterinnen um 14.55 Uhr drei Männer dabei beobachtet, wie sie Zigaretten und Lebensmittel aus den Auslagen nahmen und einsteckten. Einer der Männer verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Eine 25-jährige Angestellte versuchte noch, den Mann aufzuhalten, dieser konnte jedoch fliehen.

Einer der beiden anderen Männer schubste eine 26-jährige Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete ebenfalls aus dem Markt. Der dritte Tatverdächtige, ein 25-Jähriger, konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die beiden unbekannten Tatbeteiligten wurden als südländisch, 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Beide sollen kurze, schwarze Haare gehabt haben. Einer war nach Zeugenangaben mit schwarzer Jacke mit Kapuze und Fellkragen sowie dunklen Schuhen bekleidet, der andere trug eine dunkelblaue Jacke und dunkle Hose.

Auf Beutezug im Kleidungsgeschäft

Genau eine Stunde später stahl ein Unbekannter in einem Kleidungsgeschäft in der Langen Straße mehrere Kleidungsstücke. Erst sei dieser mit der Kleidung in eine Umkleidekabine gegangen. Danach verließ er den Laden. Eine Verkäuferin entdeckte in der Kabine mehrere abgelöste Sicherungsetikette.

Zwei Paar Hosen sowie einen Pullover hatte der Mann erbeutet. Eine Angestellte versuchte noch, den Mann aufzuhalten, doch der schubste sie zur Seite und verschwand. Er soll etwa 20 Jahre alt und auffallend klein gewesen sein (circa 1,50 bis 1,60 Meter). Er hatte schwarze, kurze Haare und war mit einem gelben Parka mit Kapuze bekleidet.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.