Oldenburg Durch einen ehrlichen Finder konnte ein größerer vierstelliger Geldbetrag aufgefunden und an die Polizei übergeben werden. Der 28-jährige, syrische Asylbewerber hatte den Geldbetrag am Freitagvormittag in der Oldenburger Innenstadt aufgefunden und an die Polizei übergeben.

Über einen ebenfalls aufgefundenen Auszahlungsbeleg konnte der 79-jährige Verlierer aus Oldenburg schnell ermittelt und der Geldbetrag wieder ausgezahlt werden. Der Verlierer und die Polizei bedanken sich ausdrücklich für dieses ehrliche Verhalten des Finders.