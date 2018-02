Einbruch in Schnellrestaurant

Oldenburg Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Schnellrestaurant am Posthalterweg zu einer Alarmauslösung. Ein Mitarbeiter des Restaurants, der die Filiale wenige Minuten zuvor verlassen hatte, begab sich nach dem Anruf des Sicherheitsunternehmens zurück und bemerkte vier Personen, die sich im und vor dem Restaurant befanden. Noch bevor die umgehend alarmierte Polizei eintraf, entfernten sich die Personen in Richtung eines in der Nähe abgestellten Pkw. Als sie bemerkten, dass sie durch den Mitarbeiter verfolgt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nachdem eine sofortige Fahndung ohne Erfolg verlief, postierte sich die Polizei verdeckt und konnte einige Zeit später zwei Personen feststellen, die offensichtlich zum Pkw gehören. Die polizeilich bekannten Personen wurden festgenommen, da zu vermuten stand, dass sie mit der Tat im Zusammenhang stehen. Der Pkw, in dem sich einbruchtypisches Werkzeug sowie mögliches Diebesgut aus einer anderen Tat befanden, wurden sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.