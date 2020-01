Einbruch zu Silvester scheitert

Oldenburg Einen Einbruchversuch in seine Wohnung bemerkte ein Mann am Silvesterabend gegen 20.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, habe der Bewohner der Hochparterrewohnung in der Klävemannstraße eine männliche Person beobachtet, die versuchte, über ein offenstehendes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Nachdem der Täter den Zeugen erblickt hatte, sei dieser in Richtung Stau und weiter in die Innenstadt geflüchtet. Der vermeintliche Einbrecher soll laut Polizei eine auffällig knallrote Daunenjacke getragen haben. Zeugenhinweise werden unter Telefon 04 41/ 79 04 11 5 entgegen genommen.