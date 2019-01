Oldenburg Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, zwischen 17.30 und 7 Uhr, erneut zugeschlagen: Mit dem Deckel eines Gullys warfen die Diebe die Glaseingangstür zu einem Optikergeschäft am Haarenufer ein und gelangten auf diese Weise in den Laden. Die Täter stahlen mehrere Sonnenbrillen sowie ein optisches Messinstrument, teilt die Polizei mit. Bereits in der Nacht zu Freitag war ein Fachgeschäft in der Oldenburger Innenstadt Opfer eines Einbruchs. Auch hier erbeuteten die Täter ein ähnliches Messinstrument, so Geschäftsinhaber Niko Bolle. Der Sachschaden beläuft sich laut Bolle auf rund 37.500 Euro.

Insbesondere zur Eingrenzung des Tatzeitraumes sucht die Polizei Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise werden unter Tel. (0441) 790-4115 entgegengenommen.