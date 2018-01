Oldenburg Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Schon an den Einfallsstraßen sind Beamte der Bereitschaftspolizei aufgestellt, schwer bewaffnet und maskiert bis zu den Augen. Strenge Einlasskontrollen und Straßensperren auf der einen Seite – die breite Öffentlichkeit dank eines großen Presseaufgebots auf der anderen.

An diesem Freitagmorgen beginnt der Prozess um die tödlichen Schüsse in einem Oldenburger Trockenbau-Unternehmen – dort hatte ein 38-Jähriger am 27. Juli 2017 mutmaßlich einen 65-Jährigen getötet, zudem einen 60-Jährigen mit massiven Schlägen schwer verletzt.

„Es gab die Einschätzung, dass eine Gefahr besteht“, wird Landgerichts-Sprecher Michael Hermann später das Großaufgebot an Sicherheitskräften erklären. Im Gerichtssaal selbst bleibt es hingegen ruhig. Das 60-jährige Opfer sitzt auf der Kläger-Bank – frontal zum Tatverdächtigen, einem 38-jährigen, in Oldenburg geborenen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Während der Kläger klaren, strengen Blickes ist, weicht der Angeklagte diesem aus. Eine Situation, wie sie auch am ersten Verhandlungstag zu den Geschehnissen vom 27. Juli thematisiert werden soll. Die dreht sich nahezu komplett um die Erklärungen des Angeklagten. Videomaterial aus den Räumen des besagten Ladenlokals wird eingespielt, allerdings nicht von der Tat (dem Angeklagten wird ein vollendeter und ein versuchter Totschlag zur Last gelegt), sondern von einer Tatortbegehung am 15. August – gemeinsam mit dem 38-Jährigen. Großformatige Lageskizzen werden den Prozessbeteiligten vorgelegt, Fotomaterial en masse, alles aus verschiedenen Perspektiven.

In den Videos dieser Befragung wird der Angeklagte unter anderem darlegen, dass die beiden Opfer ihn bedroht hätten. Und das angeblich nicht zum ersten Mal. Schon einige Tage vor der Bluttat habe es Bedrohungen gegeben, erzählt dieser. Im Trockenbau-Unternehmen sei es dann zu den tödlichen Schüssen aus Notwehr gekommen – weil das Todesopfer ihn mit einem Messer angegangen sei und der 65-Jährige eine Waffe gehabt haben soll. Tatsächlich, so bestätigte die Staatsanwaltschaft nach Ende des ersten Verhandlungstages, seien zwei Schusswaffen und ein Messer am Tatort aufgefunden worden. Grund der Tat soll Geld gewesen sein – nach Aussage des Tatverdächtigen hätten die Kontrahenten „alles Geld, was da ist“ eingefordert.

Verbindung zum Vermisstenfall Rezan Cakici

Den Wahrheitsgehalt dieser Aussage gilt es in den kommenden Wochen zu prüfen. Und auch die Klärung weiterer Fragen, wie der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann deutlich zu verstehen gab. Die Akten (gleich mehrere Bände voll) würden „sehr sehr viele Fragezeichen“ beinhalten. „Im Zentrum wird sicher die Frage stehen, ob es sich um Notwehr handelte oder nicht“, sagte er, und: „ich möchte dafür sensibilisieren, dass die Beweislage und rechtliche Einordnung völlig offen ist.“

Damit nahm er dann auch indirekt Bezug auf den Vermisstenfall Rezan Cakicis. Der 29-jährige Deutsch-Kurde ist Sohn des 60-jährigen Klägers, polizeilich einschlägig auch aus Rockerkreisen bekannt, und verschwand drei Wochen vor jenem Unglück an der Nadorster Straße spurlos. „Zu dem gesamten Katalog gehört auch die Frage: Warum haben sich die Personen dort getroffen?“ Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklageschrift einen Zusammenhang bereits angedeutet: Demnach könnte neben den „geschäftlichen Beziehungen“ durchaus das Verschwinden Rezans und dessen möglicher Aufenthaltsort Thema gewesen sein.

Wenig überraschend blieb ein wichtiger geladener Zeuge – der tatsächliche Inhaber des Geschäfts und Cousin Rezan Cakicis – der Verhandlung fern. Er weilt in der Türkei.

An den nächsten Verhandlungstagen wird unter anderem der 60-jährige Kläger zu den Geschehnissen angehört, Gutachten folgen später. Weiter geht es am 25. Januar vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts.

