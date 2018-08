Oldenburg Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag einige Unfälle verursacht. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro.

Der Mann war zwischen 7.34 und 8.07 Uhr mit seinem grauen Mercedes in Oldenburg und Umgebung unterwegs. Er fuhr laut Polizeiangaben zunächst auf der A 28 aus Leer kommend in Richtung Oldenburg. Im Bereich der einspurigen Baustelle zwischen der Anschlussstelle Neuenkruge und dem Ende der Baustelle kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die betonierten Fahrbahnteiler.

Nach diesem ersten Unfall setzte der 71-Jährige die Fahrt fort und gelangte über die A 293 und die A 29 zu der Autobahnabfahrt Rastede, wo er die Autobahn verließ. Direkt im Bereich der Fahrbahnteilung prallte er gegen eine, auf dem Grün befindliche Leittafel und einem Leitpfahl.

Danach fuhr der Autofahrer in den Auffahrtsbereich der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen. Im Anschluss Im weiteren Verlauf fuhr er laut Zeugenangaben mit einer „hohen“ Geschwindigkeit in die einspurige Verkehrsführung der Baustelle des Parkplatzes Ohmstede ein. Dort näherte er sich mit unverminderter Geschwindigkeit einem aufmerksamen Fahrzeugführer, der nur durch starkes Beschleunigen und Ausweichen nach rechts einen Verkehrsunfall verhindern kann.

Im weiteren Verlauf der Fahrt verursachte der 71-Jährige einen weiteren Verkehrsunfall: Er befuhr den Überholfahrstreifen wieder mit hoher Geschwindigkeit und übersah die Verschwenkung in die einspurige Verkehrsführung der Baustelle Wardenburg. Deswegen überfuhr der Mann mehrere Warnbaken und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam im rechts befindlichen Straßengraben zum Stehen.

Es wurden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme zwecks Beweissicherung durchgeführt. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher.