Oldenburg Zwei Männer haben in Oldenburg einen 27-Jährigen überwältigt, der auf offener Straße seine Freundin malträtiert hat. Sie meldeten in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr die Auseinandersetzung an der Kreuzung Theaterwall/Gartenstraße der Polizei.

Nach Angaben der Beteiligten war es zwischen dem 27-jährigen Oldenburger und seiner 25 Jahre alten Freundin nach einer Feier auf dem Nachhauseweg zu einem Streit gekommen. Der alkoholisierte Beschuldigte sei dabei sehr aggressiv geworden und habe seine Freundin angeschrien. Kurz darauf habe er sie geschubst, geschlagen und ihr an den Haaren gezogen, berichtet die Polizei.

Die beiden Helfer im Alter von 33 und 40 Jahren wurden zufällig Zeugen der Auseinandersetzung. Sie überwältigten den 27-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf.