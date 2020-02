Oldenburg Das wird wohl die teuersten WC-Gebühr seines Lebens: Ein 38-jähriger Mann hat auf offener Straße gegen ein Auto uriniert. Was der Wildpinkler nicht wusste: Es handelte sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei.

Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, geschah der Vorfall am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt. Die Beamten waren gegen 4.30 Uhr zu einem Streit in eine Gaststätte gerufen worden. Den Streifenwagen und das zivile Fahrzeug stellten sie während des Einsatzes in der Wallstraße ab. Als die Polizisten wenig später zurückkehrten, bemerkten sie den 38-Jährigen aus Edewecht, der sich gerade gegen die hintere Stoßstange des Zivilfahrzeugs erleichterte.

Die Beamten sprachen den Mann an, woraufhin dieser, wie es in der Mitteilung heißt, „abrupt sein Vorhaben beendete und seinen Reißverschluss wieder schloss“. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Säuberung des Fahrzeugs war nicht nötig, wie die Polizei schrieb: „Die Spuren an dem Dienstfahrzeug überließen die Beamten dem Regen.“