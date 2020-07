Einsatz In Oldenburg: Nach Verkehrskontrolle direkt ins Gefängnis

Oldenburg Von der Verkehrskontrolle aus gleich ins Gefängnis. Wie die Polizei mitteilt, ging ihr am Samstagmorgen ein besonderer Fisch ins Netz. Und das kam so: Gegen 5.15 Uhr wurde auf der Ammerländer Heerstraße ein Pkw kontrolliert, an dessen Steuer ein 38-Jähriger aus Aurich sah.

Es wurde auch ein Alkoholtest vorgenommen. Laut Polizei ergab der einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille. Zudem stand nach ersten Ermittlungen fest, dass der Mann zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Als sich dann auch noch bei der Einleitung des Ermittlungsverfahrens zeigte, dass gegen den 38-Jährigen zwei Haftbefehle vorliegen, ging’s für ihn direkt nach der Blutentnahme zur Justizvollzugsanstalt.