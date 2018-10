Oldenburg Die Feuerwehr in Oldenburg musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in der Nordmoslesfehner Straße ausrücken. Eine Altpapiertonne stand in Flammen und griff auf das Haus über.

Eine Bewohnerin bemerkte den Brand und schlug gegen 4.30 Uhr Alarm. Zu den näheren Umständen, ob Brandstiftung vorliegt, konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.