Einsatz In Oldenburg: Schuppenbrand richtet großen Schaden an

Oldenburg Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist am Sonntagabend bei einem Feuer in der Helene-Lange-Straße entstanden. Dort war ein hölzerner Gartenschuppens mit angrenzender Garage in Brand geraten.

Zunächst erhielten die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gegen 22.45 Uhr die Mitteilung, dass ein Gebäude in der Helene-Lange-Straße Feuer gefangen habe. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, schlugen bereits hohe Flammen aus dem Holzschuppen, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Einfamilienhaus befand. Polizeibeamte evakuierten das Haus und brachten eine Familie mit drei Kindern in Sicherheit.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 23.30 Uhr an. Durch den Brand wurde der Holzschuppen und ein darin abgestelltes Fahrzeug komplett zerstört. Die Hitzeentwicklung zog auch das angrenzende Wohnhaus sowie ein Nachbarhaus erheblich in Mitleidenschaft. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf etwa 150.000 Euro.