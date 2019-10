Oldenburg Zwei Wohnungen sind nach einem Kellerbrand in einem dreigeschossigen Wohnhaus an der Oldenburger Alexanderstraße vorerst nicht bewohnbar. Das teilte die Polizei am Sonntagvormittag auf Nachfrage mit

Die Feuerwehr war um 9.57 Uhr alarmiert worden. Acht Personen seien über die Leiter gerettet worden. Eine 21-Jährige wurde nach ersten Informationen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Informationen über weitere Verletzte lagen nicht vor.

Für die Löscharbeiten war die Alexanderstraße rund 45 Minuten gesperrt.

Brandursache und Schadenshöhe stehe noch nicht fest.