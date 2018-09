Oldenburg Uhren und Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro wurden am Freitag aus einem Elektronikfachmarkt in Oldenburg gestohlen. Als die Polizei um 18.30 Uhr am Posthalterweg eintraf, waren die Täter bereits durchgebrannt.

Laut Polizei flohen die Täter mit einem Auto mit polnischem Kennzeichen. Bereits 15 Minuten später erkannte die Autobahnpolizei Ahlhorn das Auto der Täter auf der A28 Richtung Bremen. Die Beamten hielten das Auto an und kontrollierten die Verdächtigen.

Es handelte sich um drei Männer im Alter von 21, 25 und 48 Jahren, die laut Polizei aus Rumänien stammen sollen. Das Diebesgut fand die Polizei auf dem Rücksitz des Autos. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Noch am Samstag erlies das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die Männer einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Diebstahl. Aktuell befinden sich die Verdächtigen in Untersuchungshaft.