Durchsuchungen In Oldenburg, Emden Und Leer: Ermittlungen wegen illegaler Immobiliengeschäfte

Oldenburg /Emden /Leer Bereits seit mehreren Monaten hat die Polizei wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr gegen sechs Beschuldigte im Alter von 23 bis 45 Jahren ermittelt. Am Dienstag fanden mehrere Durchsuchungen der Zentralstelle für Korruptionsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Osnabrück gemeinsam mit der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg statt.

Dabei durchsuchten rund 50 Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Oldenburg-Stadt/Ammerland und Emden/Leer mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Oldenburg, Emden und Leer. Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, heißt es vonseiten der Polizei.

Der Tätergruppe wird zur Last gelegt, sich mithilfe von Immobiliengeschäften im norddeutschen Raum und damit verbundenen Kreditvergaben illegal bereichert zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es.