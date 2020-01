Oldenburg Eine 80 Jahre alte Frau aus Eversten ist Anfang der Woche Opfer eines Raubs geworden.

Der unbekannte Täter hatte am Montag gegen 16.45 Uhr vermutlich durch eine offenstehende Terrassentür das Einfamilienhaus der Rentnerin am Bäkeweg betreten. Im Schlafzimmer des Hauses traf er auf die 80-Jährige und forderte die Herausgabe von Schmuck und Bargeld. Die Rentnerin lief daraufhin in die Küche und griff dort nach einer Geldbörse, die der Täter ihr daraufhin aus der Hand riss und schließlich durch die Terrassentür ins Freie flüchtete. Im Bereich des Wendekreises sei der Unbekannte nach Zeugenangaben auf ein auffälliges, türkisfarbenes Mountainbike gestiegen und in Richtung Hausbäker Weg/Edewechter Landstraße davongefahren.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20-Jährigen, schlanken und 1,80 Meter großen Mann mit dünnem Oberlippenbart gehandelt haben. Er habe dunkle Kleidung sowie ein Cap getragen und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Hinweise zu der Tat werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.