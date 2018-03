Oldenburg Ein unbekannter Mann hat sich am vergangenen Montag einer Spaziergängerin in Oldenburg mit geöffneter Hose gezeigt. Die 55-jährige Oldenburgerin zeigte die Tat einen Tag später bei der Polizeistation Kreyenbrück an.

Den Angaben zufolge war die Frau am Montag gegen 13.45 Uhr zu Fuß neben dem Osternburger Kanal in Höhe des Spülfeldes am Niedersachsendamm unterwegs. Am Rande des Wasserzuges habe der Unbekannte mit dem Rücken zu ihr gestanden. Als die sich Spaziergängerin näherte, habe sich der Mann umgedreht und mit geöffneter Hose präsentiert. Der Exhibitionist wurde als schlank und kleiner als 1,80 Meter beschrieben. Er soll maximal 40 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er eine bunte oder rötliche Kapuzenjacke sowie einer weite Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem suchen die Beamten eine etwa 25 Jahre alte Joggerin, die den Mann ebenfalls gesehen haben dürfte. Hinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.