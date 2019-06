Oldenburg Einen überraschenden Fund hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag an einer Tankstelle am Prinzessinweg gemacht. Der Fahrer eines ungarischen Transporters mit Pferdeanhänger hatte dort gegen 2 Uhr beim Rangieren eine Zapfsäule und deren Anbauteile beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sich auf dem Pferdeanhänger elf Alpakas und in dem Transporter vier Ponys, darunter ein Fohlen, befanden.

Die beiden 60 und 43 Jahre alten Fahrer und Beifahrer, die ebenfalls aus Ungarn kommen, gaben an, die Tiere in den Niederlanden gekauft zu haben und diese nach Ungarn bringen zu wollen. Die Innenräume des Transporters und des Anhängers waren stark verdreckt und die Fahrzeuge befanden sich in einem technisch bedenklichen Zustand, teilt die Polizei mit. Die Heckklappe des Transporters wurde mittels eines Spanngurtes gesichert.

Zum Wohl der Tiere und zur Überprüfung bestehender tierrechtlicher Verstöße untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Die Tiere wurden zunächst bei der Autobahnpolizei Oldenburg auf einer Grünfläche der Diensthundeführer untergebracht. Im Laufe des Dienstags wird das zuständige Veterinäramt in die Ermittlungen einbezogen, sagt die Polizei.