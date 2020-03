Ermittlungen In Oldenburg: Unbekannter bedroht Kiosk-Angestellte mit Waffe

Oldenburg Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Kiosk-Mitarbeiterin in Oldenburg überfallen. Der Räuber erbeutete bei der Tat in der Bloherfelder Straße Bargeld, berichtet die Polizei.

Nach Angaben des Opfers betrat der etwa 25- bis 28-jährige Mann gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum und ging zielgerichtet zum Verkaufstresen. Er bedrohte die 26-jährige Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld.

Die Angestellte öffnete die Kasse und händigte dem Unbekannten mehrere Geldscheine aus. Daraufhin lief der Mann um den Tresen herum und sah in die Kasse hinein. Als er erkannte, dass dort kein weiteres Geld vorhanden war, flüchtete er aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben war der Mann mit grüner Cargohose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Vor dem Gesicht habe er einen schwarz-gelben Schal sowie eine schwarz-orange Brille getragen. Zudem soll der Mann deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben.