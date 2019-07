Oldenburg Weil er versucht haben soll, seinen vierjährigen Sohn zu töten, sitzt ein Mann aus Oldenburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen könnten noch einige Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 27-Jährige war am Freitag festgenommen haben, der Haftbefehl lautet auf versuchten Totschlag.



Die Beamten hatten gegen den Vater ursprünglich wegen Drogenhandels ermittelt und waren dann auf den Misshandlungsverdacht gestoßen. Die zwei, vier und sechs Jahre alten Kinder des Mannes wurden vom örtlichen Jugendamt in Obhut genommen. Keines der Kinder wies laut Polizei zu diesem Zeitpunkt schwere Verletzungen auf. Nähere Angaben zu dem Vorwurf wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht gemacht.