Exhibitionist belästigt Kind

Oldenburg Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat sich am vergangenen Mittwoch gegen 13 Uhr einem acht Jahre alten Mädchen in der Bahnhofsallee gezeigt.

Das Kind fuhr nach Mitteilung der Polizei von Donnerstag mit dem Rad aus der Klingenbergstraße in die Bahnhofsallee in Richtung Carl-Friedrich-Gauß-Straße. Der unbekannte Täter stand zunächst rauchend an der Ecke der Carl-Friedrich-Gauß-Straße. Dann lief er dem Mädchen entgegen, wobei er seine Hose herunterließ. Nach Angaben der Achtjährigen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 55 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren und grauem Vollbart handelt. Er soll circa 185 Zentimeter groß und schlank gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 790-4115 entgegen.