Fahndung nach Raubüberfall in Oldenburg: Wer kann diesen Mann identifizieren?

Oldenburg Nach einem Raubüberfall in einem Juweliergeschäft in der Oldenburger Innenstadt versucht die Polizei den Täter zu identifizieren. Bilder von Überwachungskameras, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft und mit Zustimmung des Amtsgerichtes veröffentlicht wurden, sollen dabei helfen.

Wer die Person auf den Fotos kennt oder sonstige Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Das zuständige Fachkommissariat ist unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu erreichen.

Vorher am Tatort

Die Tat hatte sich am vergangenen Montag ereignet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Ermittlungen ergeben, dass sich der mutmaßliche Täter etwa 40 Minuten vor der eigentlichen Tat am Tatort aufgehalten hat – offenbar, um das Geschäft auszukundschaften. Auch hierbei sei der Mann gefilmt worden.

Die Auswertung des Videomaterials sowie die bisherigen Aussagen der Zeugen hätten gezeigt, dass es sich bei dem Täter um einen 30- bis 40-jährigen, etwa 1,90 Meter großen Mann mit deutlichem Übergewicht gehandelt hat.

Er soll eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans sowie braune Schuhe mit hell abgesetzter Sohle getragen haben. Das Erscheinungsbild des Verdächtigen wurde als „mitteleuropäisch“ beschrieben; der Mann habe zudem dunkle bzw. dunkelblonde Haare gehabt. Außerdem trug er eine schwarze Nike-Sporttasche bei sich.

Der Überfall

Bei dem Raubüberfall selbst soll der Täter das Juweliergeschäft, in dem sich zu diesem Zeitpunkt drei Mitarbeiter aufgehalten haben, um 17.10 Uhr betreten haben. Dort habe der Mann mit einem Hammer die Glasscheibe vor den Schaufensterauslagen eingeschlagen und in die Auslage gegriffen.

Einer der Mitarbeiter hätte den Täter dann von der eingeschlagenen Scheibe weggeschubst, wobei sich dieser verletzte. Obwohl die Angestellten versucht hätten, den Mann am Verlassen des Geschäftes zu hindern, sei es ihm gelungen, mit mindestens einer Uhr in Richtung Mottenstraße und dann in den Herbartgang zu entkommen. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Täter sich wegen der nicht unerheblichen Schnittverletzung am rechten Arm oder der rechten Hand in ärztliche Behandlung begeben hat.

