Oldenburg An diesem Dienstag und Mittwoch gibt es eine Sperrung am Autobahnkreuz Oldenburg-Ost. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag mit. Die Sperrung betrifft demnach Autofahrer, die über die A 29 aus Richtung Wilhelmshaven kommen und auf die A 28 Richtung Bremen wechseln wollen. Diese Ausfahrt ist nämlich an beiden Tagen gesperrt. Grund sind laut Mitteilung der Behörde Instandsetzungsarbeiten an den Schutzplanken infolge von Unfallschäden.

Aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Nordwesten

Die Autofahrer, die auf der A 29 aus Richtung Wilhelmshaven unterwegs sind, werden während der Sperrung durch orangefarbene Pfeilbeschilderung bis zur Anschlussstelle Sandkrug geleitet. Dort muss dann ab- und in entgegengesetzter Richtung wieder aufgefahren werden. Dann geht es wieder zurück zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost, wo aus Richtung Osnabrück der Wechsel auf die A 28 in Fahrtrichtung Bremen möglich ist.