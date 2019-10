Oldenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 29 ist am Samstagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters schwer, sein Beifahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und der Anschlussstelle Oldenburg-Ohmstede nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er habe sich überschlagen und sei auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Der schwer verletzte Fahrer sei dabei aus dem Führerhaus geschleudert worden. Nähere Angaben zum Fahrer und Beifahrer konnte die Polizei zur Stunde noch nicht machen.

Wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Richtung Süden an dieser Stelle zurzeit noch halbseitig gesperrt, weshalb es an dieser Stelle zu Staus kommt.