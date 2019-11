Fahrerflucht am Westkreuz

Oldenburg Vorfahrt-Unfall, Alkohol und Fahrerflucht: Am Samstag fuhr gegen 19.40 Uhr ein 27-Jähriger aus Großenkneten mit seinem Auto von einem Grundstück auf den Prinzessinweg. Er übersah dabei einen 50-Jährigen Autofahrer aus Bad Zwischenahn, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten einigten sich, ihre Personalien auf dem angrenzenden Aral-Tankstellengelände auszutauschen. Der Unfallverursacher hielt sich aber nicht daran, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr einfach weg. Ein Zeuge bemerkte das, verfolgte den Unfallverursacher, informierte die Polizei und teilte fortlaufend seinen Standort mit. Die Polizei konnte den Unfallverursacher so in Wardenburg stoppen. Bei der Kontrolle gab der 27-Jährige an, seinen Führerschein verloren und vor der Fahrt zwei Feierabendbier getrunken zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,30 Promille – mit anschließender Blutentnahme auf der Wache.

An dem Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, an dem anderen Auto ein Schaden von 7000 Euro.