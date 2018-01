Oldenburg Der angeblich „offizielle Account der Polizei Oldenburg“ bei Instagram ist tatsächlich keiner: Unter „polizei.oldenburg“ sollten Nutzer „anonym Tipps für Straftaten“ abgeben. Hinterlegt sind da Internetadresse und die Bürozeiten, aber auch das offizielle Polizeistern-Logo. Auch ein Instagram-Account namens „polizei_oldenburg“ ist auf dieser Online-Foto-Plattform vergeben. Allerdings: „Bei beiden handelt sich nicht um Accounts der Polizei“, so Sarah Rost von der Polizeiinspektion auf NWZ-Nachfrage. Eine Löschung werde nun beantragt. Hinweise auf etwaige Straftaten sollten da also keinesfalls online verschickt werden, sondern direkt an die Polizei gerichtet werden.

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland übernimmt am 1. Februar im Kurznachrichtendienst Twitter hingegen das Profil „@Polizei_OL“ der hiesigen Polizeidirektion (bislang 2788 Follower). Sarah Rost und Stephan Klatte von der Oldenburger PI-Pressestelle werden ab dem heutigen Donnerstag den Twitter-Account federführend bestücken und besondere Einsatzlagen und Veranstaltungen begleiten. Anzeigen und Hinweise werden aber auch über Twitter nicht entgegengenommen.