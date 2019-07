Oldenburg Schüsse in Donnerschwee, Festnahme am Stautorkreisel: So aufsehenerregend dieser Einsatz der Polizei war, so schnell war er auch wieder beendet. Gegen 14.45 Uhr gingen aus der Donnerschweer Straße besorgniserregende Notrufe ein. Eine Person schieße mit einer Waffe in die Luft, hieß es da, und dass der Mann darauf ins Auto gestiegen und davon gefahren sei.

Binnen kurzer Zeit, keine Viertelstunde später, hätten Polizeistreifen das flüchtige Auto aber schon gestoppt, so heißt es aus der Polizeibehörde am Friedhofsweg am Mittwochnachmittag. Mit „vereinten Kräften“ sei der mutmaßliche Täter dann aus seinem Fahrzeug geholt worden. Gleich vier Waffen hätten griffbereit auf dem Beifahrersitz gelegen. „Aber keine scharfen, sondern Schreckschusswaffen“, so Polizeisprecher Stephan Klatte.

Um einen Verstoß gegen das Waffengesetz handele es sich dabei allemal. Eine konkrete Gefahr für Passanten habe aber wohl nicht bestanden. Noch zu klären ist, ob und wie der 63-jährige Täter damit offenbar Privatstreitigkeiten zu klären gedachte, wie erste Ermittlungen hervorbrachten.