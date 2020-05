Feuer In Oldenburg: Altkleidercontainer an Schulstraße in Brand

Westerstede/Ammerland

Medizinische Versorgung In Westerstede Ammerland-Klinik investiert kräftig

Die Ammerland-Klinik in Westerstede will weiter wachsen. Dafür soll in den nächsten Jahren ein zweistelliger Millionen-Betrag in die Hand genommen werden. So sieht es die strategische Zielplanung vor.