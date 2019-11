Oldenburg Mehrere Brände haben die Feuerwehr an diesem Wochenende beschäftigt. Am Hoyersgang in Eversten hatte bei Dachdeckerarbeiten an einem Neubau am Freitagabend die Isolierung angefangen zu glimmen.

Nachdem die Handwerker bereits Feierabend gemacht hatte, bemerkten Anwohner gegen 18.30 Uhr einen Feuerschein, da erste Folien anfingen zu brennen. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Leiterwagen vor Ort, öffnete die betroffenen Teile des Dachs und entfernt die Isolierung. Es gab nach Angaben der Feuerwehr nur leichtere Schäden, die Arbeiten auf der Baustelle können weitergehen.

Am Samstag brannte eine Papiertonne in der Kaiserstraße. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie ein unbekannter Mann die brennende Tonne an die Straße stellte und dann verschwand. Ob es sich bei ihm um den Brandentdecker oder oder sogar den Brandstifter handelte, ist derzeit nicht bekannt. Ein weiteres Feuer wurde in der Nacht zu Sonntag in der Bahnhofsallee gemeldet. Auch hier brannte eine blaue Papiertonne aus bislang unbekannter Ursache.

Beide Brände bekam die Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790 41 15 entgegen.