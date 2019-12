Oldenburg Bei einem Wohnungsbrand am Samstagabend haben Einsatzkräfte einen Mann nur noch tot bergen können. Das Feuer war gegen 20.30 Uhr in der Straße „Unterm Berg“ in einem Reihenhaus ausgebrochen.

Mann In Oldenburg Gestorben Nachbarn erheben schwere Vorwürfe nach tödlichem Brand

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bislang ist die Brandursache aber noch unklar. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, drang dichter Raus aus Fenstern und der Haustür. Die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser wurden evakuiert; sie konnten nachdem der Brand gelöscht war wieder ihre Wohnungen betreten.

Die Feuerwehr durchsuchte die Räume und fand einen Mann leblos vor. Die Identität des Mannes ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Auch der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den Mann tun.

Vor Ort waren Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca 30.000 Euro. Die Brand- und Todesermittlungen dauern an.